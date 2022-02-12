Rezan Epözdemir Ersan Şen'e 'herşeyolog' dedi! Stüdyo karıştı
Habertürk TV canlı yayınında konuşan Dr. Rezan Epözdemir, "Bazı avukat arkadaşlarımız 'herşeyologlug' yaparak mesleğimize zarar veriyor." dedi. Epözdemir'in sözlerini haklı olarak üstüne alınan Ersan Şen, tokat gibi sözler karşısında sinir krizi geçirdi.
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Habertürk TV canlı yayınında avukatlar Rezan Epözdemir ile Ersan Şen arasında "Herşeyolog" tartışması yaşandı.
Sinirden deliye döndü!
Ekranlarda, ekonomiden, siyasete, siyasetten depreme hemen her konuda fikir beyan eden Ersan Şen, beklemediği bir anda meslektaşı Rezan Epözdemir'in "Herşeyolog" tepkisi ile karşılaştı. Epözdemir, isim kullanmadan, "Bazı avukat arkadaşlarımız 'herşeyologlug' yaparak mesleğimize zarar veriyor." dedi.
Epözdemir'in sözlerini üstüne alınan Ersan Şen sinirden deye döndü. İkili arasındaki tartışma bir süre devam ederken, moderatör çareyi reklama gitmekte buldu.