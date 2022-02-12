  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rezan Epözdemir Ersan Şen'e 'herşeyolog' dedi! Stüdyo karıştı
Medya

Rezan Epözdemir Ersan Şen'e 'herşeyolog' dedi! Stüdyo karıştı

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Dr. Rezan Epözdemir, "Bazı avukat arkadaşlarımız 'herşeyologlug' yaparak mesleğimize zarar veriyor." dedi. Epözdemir'in sözlerini haklı olarak üstüne alınan Ersan Şen, tokat gibi sözler karşısında sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 23:53:00 - 2022-02-13 00:28:26

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında avukatlar Rezan Epözdemir ile Ersan Şen arasında "Herşeyolog" tartışması yaşandı.

Sinirden deliye döndü!

Ekranlarda, ekonomiden, siyasete, siyasetten depreme hemen her konuda fikir beyan eden Ersan Şen, beklemediği bir anda meslektaşı Rezan Epözdemir'in "Herşeyolog" tepkisi ile karşılaştı. Epözdemir, isim kullanmadan, "Bazı avukat arkadaşlarımız 'herşeyologlug' yaparak mesleğimize zarar veriyor." dedi.

Epözdemir'in sözlerini üstüne alınan Ersan Şen sinirden deye döndü. İkili arasındaki tartışma bir süre devam ederken, moderatör çareyi reklama gitmekte buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay