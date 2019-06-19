Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz homoların önünü açtı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 7. İzmir LGBTİ 'Onur Haftası' etkinliği İzmir Valiliği tarafından yasaklanmıştı. Genç LGBTİ tarafından yürütmeyi durdurma istemli başvuru, mahkeme tarafından durdurulma kararı ile sonuçlandı. Karar ikiye bir oyla kabul edildi.

Onursuzların yürüyüş etkinliği programında yer alan "Bondage Atölyesi" ile "Cinsel Oyuncak Atölyesi" Cuma günü yeniden yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak.

İzmir Valiliği yasaklamıştı

İzmir Valiliği, 14 Haziran’da web sitesi üzerinden yayımladığı açıklama ile 17 Haziran’da başlaması planlanan İzmir LGBTİ 'Onur Haftası’nın yasaklandığını duyurmuştu:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır."