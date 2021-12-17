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Yaşam Rezalet! Kız öğrenciler saç baç kavga etti, arkadaşları gülerek izledi
Yaşam

Rezalet! Kız öğrenciler saç baç kavga etti, arkadaşları gülerek izledi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kız öğrenciler saç baş kavga ederken diğer arkadaşları de gülerek izledi. Rezil anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 23:35:00 - 2021-12-17 23:40:06

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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