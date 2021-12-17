Rezalet! Kız öğrenciler saç baç kavga etti, arkadaşları gülerek izledi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kız öğrenciler saç baş kavga ederken diğer arkadaşları de gülerek izledi. Rezil anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.