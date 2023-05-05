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Medya Rezalet ki ne rezalet! Nedir bu ifşa kepazeliği
Medya

Rezalet ki ne rezalet! Nedir bu ifşa kepazeliği

Yeniakit Publisher
2023-05-05 18:36:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Nedir bu ifşa kepazeliği

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu aralar sosyal medyada başlayan “eşini ifşa etme” rezilliğini köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu aralar sosyal medyada başlayan “eşini ifşa etme” rezilliğini köşesine taşıdı. “Şaka anlayışımız mı erozyona uğradı yoksa ‘evlilik müessesesi’, pazar tezgahına mı dönüştü, karar veremedim doğrusu” ifadelerini kullanan Aytuğ, şunları kaydetti:

“Bu aralar sosyal medyada yeni bir akım türedi: "Eşini ifşa etme modası..."
Adamın biri, banyoda bebeğini yıkayan karısının o "en doğal" halinin yanına estetikli, makyajlı ve fotoşoplu fotoğrafını koyup "büyük farkı" sosyal medyada paylaştı. Ardından bu kez bir kadın tanıştıkları günlerde "sırım gibi" olan kocasının evlendikten sonra nasıl kel ve göbekli bir adama dönüştüğünü "Evlendikten önce ve evlendikten sonra" başlığıyla sosyal medya hesabına koyuverdi.
Aynı yastığa baş koyduğun, "iyi günde kötü günde" diye söz verdiğin çocuklarının annesini ya da babasını durup dururken ele güne rezil etmeye kalkışmak da neyin nesi?
Şaka anlayışımız mı erozyona uğradı yoksa "evlilik müessesesi", pazar tezgahına mı dönüştü, karar veremedim doğrusu…”

 
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