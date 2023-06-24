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Medya Rezalet ki ne rezalet! Dalga mı geçiyorsunuz Sayın Büyükelçi?
Medya

Rezalet ki ne rezalet! Dalga mı geçiyorsunuz Sayın Büyükelçi?

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:58:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Dalga mı geçiyorsunuz Sayın Büyükelçi?

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in, ülkesinin DAEŞ’le mücadele adı altında PKK/YPG/PYD ile yapılan ortaklık yerine Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği sorulduğunda verdiği cevabın insan zekâsıyla dalga geçecek cinsten olduğunu belirtti.

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in, ülkesinin DAEŞ’le mücadele adı altında PKK/YPG/PYD ile yapılan ortaklık yerine Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği sorulduğunda verdiği cevabın insan zekâsıyla dalga geçecek cinsten olduğunu belirtti. Bengin, yazısında özetle şunları kaydetti: 

“ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in, ülkesinin DAEŞ’le mücadele adı altında PKK/YPG/PYD ile yapılan ortaklık yerine Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği sorulduğunda verdiği yanıt insan zekâsıyla dalga geçecek cinsten: 

“Buradaki ortaklıklar ve çabaların her zaman için taktiksel, durumsal ve geçici değerlendirildiğini her zaman söyledim. Bizim oradaki hedefimiz DAEŞ’ten kurtulmak. Türkiye zaten DAEŞ karşıtı kampanyanın ortağı, hep iletişim halindeyiz. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer DAEŞ’ten kurtulmak için misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa bunları da dikkate alırız.” 

Yani ABD’nin tek derdi, mücadelesi dünyayı terör örgütü DAEŞ belasından kurtarmak. Terör örgütü PKK/YPG/PYD ile olan hemhal durumu da bu misyon gereği bir zorunlu taktiksel birliktelik!.. Eğer DAEŞ’ten kurtulmak için daha başka çözüm formülü söz konusuysa, ona da varız!  
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bırak Allah aşkına!.. Dalga mı geçiyorsunuz Sayın Büyükelçi... (…)”

 

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