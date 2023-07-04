Rezalet ki ne rezalet! Bu nasıl iş Kemal Bey

Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Seçim öncesi eline soğan alıp kameraların karşısına geçeceksin. Elektrik faturasını ödemeyip karanlıkta videolar çekeceksin. ‘Millet aç, aç’ türünden söylemlerde bulunacaksın. Seçim bitince de böyle bir görüntü ile ortaya çıkacaksın. ‘İstismar siyasetinden’ başka izahı yok bunun” ifadelerini kullandı. Pazarcı, şunları kaydetti:

“Çeşitli adlandırmalar ve Demokrat Dede, Halk Adamı, CHP Genel Başkanı, Bay Kemal, Bay Bay Kemal gibi hitaplarla anılan Kemal Kılıçdaroğlu konumuz.

Seçimi kaybetti, soluğu Belek'te aldı. Çok zorladı, çok yoruldu, elbette tatil O'nun da hakkı. Ben bayramları bayram gibi yaşamayı tercih ederim, bir tatil fırsatı olarak görmem. Ama hiçbir itirazım yok. Herkes dilediğini yapar.

Yapar ama...

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Kaldığı ultra lüks villanın geceliğinin 316 bin lira olduğundan bahsediliyor. İlaveten korumalar için de ayrı bir villa ayrılmış. Sadece Kemal Bey'in beş günlük tatil bedeli bir milyon 580 bin lira. Bu çok büyük ve dudak uçuklatıcı bir rakam! Tartışılıyor ve tartışılması da çok doğal.

Çeşitli iddialar ve cevabı verilmesi gereken pek çok soru var:

Kemal Bey nasıl ödedi bunun faturasını? Ya da ödedi mi?

Ödediyse nereden karşılandı? Kendi cebinden mi verdi? Hiç sanmıyorum, çünkü öyle bir birikiminin olmadığını kendisi söylüyor.

Parti kaynaklarından mı karşılandı? Yoksa bir başkası mı faturayı ödedi? "Bedeli bir belediyeye yıkılmıştır" diyenler var. Bu gerçek mi? Ya da "Para ödemedi ki" iddiaları söz konusu. Ne, neden, niçin ve neyin karşılığında para alınmadı?

Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Hiçbiri etik değil!

Bakın CHP'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ne diyor:

"Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendisini fakir gösterir, zengin yaşar. Hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır."

Eski CHP'de olsa yer yerinden oynardı. Böyle bir fotoğraf veren kişi o koltukta zor otururdu. Ama yeni CHP'de "Kemal Bey gitsin, ben geleyim" diyenlerden çıt çıkmıyor. Çünkü laf söylemeye yüzleri yok.

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Seçim öncesi eline soğan alıp kameraların karşısına geçeceksin. Elektrik faturasını ödemeyip karanlıkta videolar çekeceksin. "Millet aç, aç" türünden söylemlerde bulunacaksın. Seçim bitince de böyle bir görüntü ile ortaya çıkacaksın.

"İstismar siyasetinden" başka izahı yok bunun.

Bir de sosyal medyada kendilerini Kemal Bey'in önüne atan troller var ki, yaptıkları evlere şenlik. Tutturmuşlar bir "Saray" tekerlemesi gidiyorlar. "Sen Saray'ın günlük masrafından bahset" diye çemkiriyorlar...

Yazık, binlerce kişinin çalıştığı, devletin idare edildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Kemal Bey'in tatil keyfini karşılaştırıyorlar. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı seçilip, o Külliyeye sahip olma hayalleri ile yanıp tutuştuğunu unutuyorlar. Aralarından hiç sıkılmadan "Yakışır Piroma" diyenler bile çıkıyor.

Adeta milletle dalga geçiyorlar!

İşte CHP'nin peş peşe yaşadığı seçim yenilgilerinin altında da bu kafa yapısı yatıyor. O yüzden her defasında hayal kırıklığına uğruyorlar. Sonra de "Niye böyle oldu" diye dövünüyorlar.

Her şey ortada değil mi? Samimiyet arıyor millet. CHP yönetiminde de o samimiyeti göremiyor. Deprem bölgesindeki sandık sonuçları ortada. Üstelik haklı da çıktılar. CHP tatil skandalı ile çalkalanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, o bölgede toplantı yapıyor, halkın sorunlarına çözüm arıyordu.

Ultra lüks tatilci Kemal Bey'i seçselerdi, yapar mıydı bunu?”