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Dünya Rezalet! Kadın bedenini şimdi de çikolataya buladılar
Dünya

Rezalet! Kadın bedenini şimdi de çikolataya buladılar

'Moda' adı altında rezilliklerin merkezi olarak bilinen Fransa'da kadın bedeni bu kez de çikolata üzerinden teşhir edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:03:00 - 2021-10-28 17:09:04

Laikliğin beşiği Fransa’da kadın bedeni, bu kez de çikolata fuarında teşhir edildi. 

Fransa’nın başkenti Paris’te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı rezil görüntülere sahne oldu. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan fuar bir yıl aranın ardından yeniden yapıldı.

Çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisinin katıldığı fuarda kadınlar, tasarlanan çikolatalı kıyafetleri tanıttı.

Kıyafetlerindeki çikolatalardan yediler

Kadın bedeninin teşhir edildiği fuarda, bazı mankenler podyumda yürürken kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek, mide bulandırdı.

Çikolata üzerinden kadın bedeninin vitrin olarak kullanıldığı fuara gösterilen ilgi ise dikkat çekti.

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