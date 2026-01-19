Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Gölhisar ilçesindeki bir restoranda kaydedilen görüntülerde alkol içilen bir masada sela okundu. Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MHP İHRAÇ ETTİ

Gazeteci Sinan Burhan ise alkol masasında sela okuyan MHP meclis üyesinin İhraç edileceğini açıkladı. Burhan “MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile görüştüm. Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlattıklarını ve ihraç edeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da yaptığı açıklamada "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.