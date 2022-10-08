Reza Zarrab'la ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan, ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab, 1.2 milyon dolar verip satın aldığı at çiftliğini İranlı arkadaşına devretti.

2020 yılında at yetiştiriciliği üzerine Next Level Performance Center adlı bir şirket kuran ve 1.2 milyon dolara bir at çiftliği satın alan Reza Zarrab, kimliğini değiştirmiş ve Aaron Goldsmith ismini almıştı.

Binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan PS Dressage isimli internet haber sitesi, Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamış ve Zarrab burada verdiği demeçte “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde atlama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrı’ya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” demişti.

Sözcü’de İsmail Şahin imzalı habere göre, Zerrab’ın Next Level Performance Center’daki görevinden ayrıldığı ve şirketin başkanlığını İranlı arkadaşı Manuchehr Negahban’a devrettiği ortaya çıktı. Aaron Goldsmith adıyla şirketin başkanı olan Zarrab, yeni ticaret kayıtlarında artık görünmüyor.

“Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz”

Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Zarrab, “Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Onun kararlı çabası, Next Level’ın başarısının temelini oluşturdu ve bizi daha da ileriye taşımaya devam edecek” dedi.