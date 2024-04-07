Reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş reyting sırası! İşte en çok izlenen diziler belli oldu
Cumartesi akşamı birbirinden farklı ve iddialı diziler izleyici ile buluşuyor. Bu yapımlardan hangisinin zirveye oturacağı merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı. Peki, 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?
Reytingler ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Cumartesi günleri ekrana Kardeşlerim, Gönül Dağı, Üç Kız Kardeş, Korkma Ben Yanındayım'ın yeni bölümleri geliyor. Peki, bu yapımlardan hangisi reytinglerde zirveye oturacak? Peki, 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Üç Kız Kardeş, Korkma Ben Yanındayım reyting sıralaması nasıl?
6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Nisan reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
6 KORKMA BEN YANINDAYIM NOW
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 ANA HABER TRT 1
9 KORKMA BEN YANINDAYIM (OZET) NOW
10 UC KIZ KARDES KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 ANA HABER TRT 1
7 YAN ODA STAR TV
8 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
9 KORKMA BEN YANINDAYIM NOW
10 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
6 KORKMA BEN YANINDAYIM NOW
7 ANA HABER TRT 1
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 YAN ODA STAR TV
10 KORKMA BEN YANINDAYIM (OZET) NOW
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