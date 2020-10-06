Reynmen kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

Youtube’da paylaştığı şarkılarla isminden söz ettiren Reynmen, özellikle de Derdim Olsun şarkı milyonlarca kez izlendi. Her şarkısı izlenme rekoru kıran Reynmen son şarkısı Leila’dır. Peki kim bu Reynmen? Reynmen asıl adı nedir? Reynmen gerçek adı ne? Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte Reynmen hayatı, biyografisi ve Reynmen şarkıları.

Reynmen kimdir?

Reynmen’in gerçek adı Yusuf Aktaş’tır. Youtuber olarak ünlenen Yusuf Aktaş, Reynmen ismini kullanmaktadır. Yusuf Aktaş yani Youtuber Reynmen, 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da doğdu. Annesinin ismi Nasibe babasının ismi Rahmi olan Reynmen’in bir ablası ve bir de kardeşi vardır.

İstanbul Ahmet Kabaklı Okulunda ilkokula kayıt olan Reynmen (Yusuf Aktaş) daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim okuluna naklini aldırmıştır. İlköğretimini Fatih Sultan Mehmet okulunda tamamlayan Reynmen, liseyi ise Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi okumuş ancak bu liseden Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmıştır. Liseyi Başakşehir Lisesi’nden de ayrılarak liseyi açıköğretim olarak okuyan Reynmen, üniversitede Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

Türkiye onu sosyal medya platformu Youtube’da çektiği videolarla tanıdı. Youtube’de en çok takip edilen isimler arasında yerini alan Reynmen, Youtube videoları yoğun bir şekilde izlenmektedir.

Reynmen, 2018 yılında aktör Dwayne Johnson ile görüşmesi kendisine çok büyük prim sağlamıştır.

Reynmen şarkıları

Reynmen şarkıları Ela,

Reynmen şarkıları Leila,

Reynmen şarkıları Aykız,

Reynmen şarkıları Derdim olsun,

Reynmen şarkıları Hevesim Yok,

Reynmen şarkıları Radyoda Neşet,

Reynmen şarkıları Sen Aldırma,

Reynmen şarkıları Dolunay,

Reynmen şarkıları Reny

Reynmen şarkıları Kaçamak,

Reynmen şarkıları Dağlarına Dargınım,

Reynmen şarkıları Vovovoy

Reynmen şarkıları Şarkı,

Reynmen şarkıları Yalan Söyleme Gözlerime Bak,

Reynmen şarkıları Dapanamadım,

Reynmen şarkıları Biziz,

Reynmen şarkıları Toz Duman

Reynmen şarkıları Felaket,

Reynmen şarkıları Umudum Kalamadı,

Reynmen şarkıları Feat Enes Batur-Son Gerçek Diss,

Reynmen şarkıları Miziz ft Berkcan Güven,

Reynmen şarkıları Soon

Reynmen Yoksun Başımda

Dur dedim ama kalbim,

Dedi beni yolla

Yolla yollara düşsün,

Aşk yokuşlara küskün,

Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma.

Bak ne hallere düştüm?

Aşk yokuşlara küskün

Yoksun başımda,

Yalnızım yok sırdaşım da

Kimse yok mu sen dışında?

Koydum altında elim taşında,

Göz yaşımda dert başımda,

Gönder beni buradan ışınla

Yalnızım yazın kışın da,

Sordum, "Yok" dedi.

Senin bir suçun da,

Gitsin diyor gözün aydın

Terketsin diyor bu da onun ayıbı

Gitsen bile yerin ayrı

Gelgitlerdeyim gece dolunay mı?

Gitsin diyor gözün aydın

Terketsin diyor bu da onun ayıbı

Gitsen bile yerin ayrı

Gelgitlerdeyim gece dolunay mı?

Doldur hep doldur

Ağrı yanım hep soldu

Bir gün vardın bir gün yoktun

Çarem nedir doktor?

Sen doldur hep doldur

Ağrı yanım hep soldu

Bir gün vardın bir gün yoktun

Çarem nedir doktor?

Yoksun başımda,

Yalnızım yok sırdaşım da

Kimse yok mu sen dışında?

Koydum altında elim taşında,

Göz yaşımda dert başımda,

Gönder beni buradan ışınla

Yalnızım yazın kışın da,

Sordum, "Yok" dedi.

Senin bir suçun da,

Tamam öyle durum belli,

Benim böyle sonum belli,

Benim böyle elim böyle kolum,

Görmedim ben böyle sorun

Bunca varım bunca yokum

Aşk mı gördü her bir doğum

Bakımdayım sanki yoğun

Kalp dediğinin hepsi koyun