Reyhan şerbeti tarifi: Kuru reyhandan reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Reyhan şerbeti tarifi

Malzemeler:

1 demet reyhan

½ limon

½ su bardağı toz şeker

1 litre kaynar içme suyu

Reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Yıkadığınız reyhanı geniş bir kaseye koyun. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp ilave edin ve limonun kabuğunu da koyun. Toz şekeri de ilave edin. En son sıcak suyu koyup şeker eriyene kadar ara ara karıştırın. Reyhan yaprakları suya rengini verip, su ılınınca süzgeç yardımıyla süzerek sürahiye boşaltın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin.

Kuru Reyhan Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı kurutulmuş reyhan

3 yemek kaşığı şeker

Yarım limon

1 litre su

Bir kaç tane karanfil

Kuru Reyhan Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaseye reyhan ve şekeri koyalım. İsteyen şeker yerine bal da koyabilir. Üzerine yarım limonu sıkıp kaşıkla harmanlayalım. Bu işlem rengin daha güzel olmasını sağlıyor. Sonra üzerine kaynatılmış 1 litre suyu koyalım karıştıralım ve yarım saat bekleyelim. Sonra süzüp sürahiye koyalım ,üzerine bir kaç tane karanfil koyup buzdolabında bekletelim afiyet olsun.

Fesleğen şerbeti faydaları- Reyhan bitkisinin faydaları

Kansızlık ve düşük kan şekerinin yol açtığı baş dönmesine karşı önleyici etkiye sahiptir. Ağız yaraları söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği vardır. Yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olur. Bağırsak gazına iyi gelir.