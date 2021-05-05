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Kadın - Aile Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Taze reyhan şerbeti tarifi
Kadın - Aile

Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Taze reyhan şerbeti tarifi

Yaz sıcaklarında serinlemek için biraz daha geleneksel lezzetler arayanların imdadına şerbetler yetişiyor. Özellikle Ramazan sofralarının geleneğinde yer alan şerbet tarifleri bu ayda sıklıkla yapılıyor. Taze reyhan şerbeti hem pratik hem de lezzetli bir şerbettir. Peki, Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Taze reyhan şerbeti tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:41:00 -
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Taze reyhan şerbeti tarifi

Asitli ve tatlandırıcılı içecekler yerine tüketilmesi önerilen reyhan şerbeti, lezzetli olmasının yanı sıra faydalarıyla da adından söz ettiriyor. Reyhan şerbeti, geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında yer alır. Peki, Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Taze reyhan şerbeti tarifi

Malzemeler

1 demet reyhan
1,5 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı silme limon tuzu
2 litre sıcak su

Yapılışı

• Reyhanı güzelce yıkayın.

• Bir tencere veya bir sürahinin içine şeker, limon tuzu koyun ve üzerine kaynar sıcak su dökün.

• Toz şeker ve limon tuzu eriyinceye kadar kaşıkla karıştırın.

• Birkaç parçaya bölünmüş reyhanı ilave edip karıştırın.

• Üzerini örtün ve 3-5 saat bu şekilde bekletin.

• Ertesi gün ince bir tel süzgeçten geçirin.

• İyice soğuması için dolaba kaldırın.

• Reyhan şerbetini içine bolca buz koyarak servis edebilirsiniz.

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