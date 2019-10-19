Birçok derde deva, Osmanlı'dan yadigar reyhan şerbetinin inceliklerini, şeffaf ve kızıl renginin detaylarını sizler için bu haberde birleştirdik. Peki ama reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbetinin kırmızı olmasını sağlayan ne? Reyhan şerbeti nasıl daha kırmızı olur? İşte detaylar...

İçinizi ferahlatacak serin bir tarifi istifadenize sunuyoruz. Reyhanın kendini değiştiren rengi, o keskin kokusu bu şerbeti içilesi kılıyor. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

1 bağ reyhan

7 bardak sıcak su

1 buçuk çay bardağı toz şeker

2 çay kaşığı limon tuzu

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

Reyhanları güzelce soğuk suyla yıkayıp geniş bir kabın içerisine alın.

Şekeri reyhanların üzerine dökerek harmanlanmasını sağlayın.

Bir süre beklettiğiniz şeker ve reyhan karışımına kaynar suyu, limon tuzu, tarçın ve karanfili ilave edip dinlendirin.

Reyhanın renginin değiştiğini göreceksiniz. İyice renklerini saldıklarından emin olduğunuzda süzerek buzdolabına kaldırın.