Reyhan nasıl yetiştirilir, nerede, nasıl bakılır? Evde bitki yetiştirme kabini yapımı: Üretip, kullanın

Evde saksıda yetiştirilebilen bir bitki olan reyhan kokusu ile tüm eve huzur vermektedir. Hem tadı hem de rengi iç açıcı olan reyhanı yetiştirirken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Reyhan doğru bakılmadığı zaman kolayca solar bu nedenle doğru bakmak gerekir. Ayrıca reyhanın çok soğuk havalarda yetiştirilmeleri gerekir. Reyhan sıcağı seven soğuk ve rüzgar görmemesi gereken bir bitkidir. Ilıman bir yerde yaşıyorsanız reyhan yetiştirebilirsiniz. İster evde saksıda ister bahçede kolayca yetiştirebilirsiniz.

Reyhan bitkisinin köklerini makasla keserek, suya bırakılmalıdır. Bu durum sonucunda kökler 7 gün sonra gelişecektir. Ev ortamında da yetiştirilen reyhan bitkisi, saksı da oldukça kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Fesleğen Tohumu

Reyhan Tohumu Nasıl Olur? Reyhan tohumunu elde etmek için bitkinin çiçek açması gereklidir. Açan çiçeklerin kuruması beklendikten sonra çiçekler toplanır. Avuç içinde hafifçe ufalanan çiçeklerin içinden bitkinin tohumları elde edilmektedir.

Reyhan Nasıl Ekilir?

Ocak şubat ayları gibi güzel ve besin değeri yüksek bir toprağa dikilmelidir. İlk olarak saksıya besin değeri zengin olan toprağı saksıya yerleştirip hafif nemlendirdikten sonra tohumlarımızı aynı tuz serper gibi ince bir tabaka halinde toprağın üzerine serpin. Daha sonra bir miktar toprağı elinize alıp tohumların üstünü kapamak için serpiştirin. Elinizle çok fazla bastırmadan toprağı tohumların üzerine kapatın. Daha sonra ise hafif bir sulama yaparak bir sonraki güne hazırlayın. Böylelikle ekme işlemi tamamlanmıştır. Reyhan bitkisi güneşli ortamları sever.

Reyhan nasıl ekilir?

Reyhan tohumu saksı yetiştiriciliği için çimlendirilerek ekilmelidir. Çimlenme sonrası fideler uygun bir saksıya geçirilmelidir. Can suyu uygulandıktan sonra saksıyı güneş alabilecek bir ortama yerleştirmek yeterlidir. Açık alan ekimlerinde ise çimlendirmeden direk ekim uygulamasına geçilebilir.

Reyhan Nasıl Yetiştirilir?

Reyhan saksını mutlaka güneş alan bir yere bırakın. Günde en az 4 saat güneş alması gerekmektedir. Rüzgar görmemesi ve soğuk değmemesi gerekir.

Reyhan su sevmemektedir. Bu nedenler haftada bir sulamanız yeterli olacaktır.

Reyhanı sularken çok fazla yapraklara değdirmeden kökleri sulaya özen gösterin.

Reyhan fidelerini aralıklı olarak ekmeye özen gösterin. Çünkü büyüdüklerinde alana ihtiyaçları olacaktır.

Saksıda reyhan nasıl yetiştirilir?

Reyhan bitkisi, saksı içerisinde yetiştirilebilir. Saksı adına tercih edilecek toprağın humus açısından zengin olması gerekir. Bununla beraber toprağın iyi drenajlı olması oldukça önemlidir. Burada sakının altına çakıl, Antep fıstığı kabukları, ceviz kabukları konulabilir.

Mor reyhan faydaları

Antibakteriyel özelliği ön planda olan mor reyhan çayı, solunum yolu enfeksiyonlarını önleyici görev görür.

Metabolizmayı güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Öksürüğü keser.

Emziren annelerin sütünün artmasına katkı sağlar.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Ödem söktürücü özelliğe sahiptir.

Kuru reyhan faydaları

Metabolik faaliyetlere yardımcı olur.

Anti bakteriyel özelliği ile bulaşıcı hastalıkları önler.

Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı savaş eder.

Sigara bıraktırmaya yarar.

Ağız kokusunu önler.

Vücuttaki asitleri dengeler. ...

Gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi gelir.

Sindirimi kuvvetlendirir.

-Yeşil reyhan faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır. Kötü kolesterolü düşürerek kalp dostu bir tavır sergiler. Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur. Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Fesleğen reyhan farkı var

Pek çok kişi reyhanla fesleğeni farklı bitkiler olarak bilirler ancak bu iki bitki tamamiyle aynıdır. Fesleğen, reyhan bitkisi üzerinde oluşan doğal yâda yapay yollarla gerçekleşmiş kültivar işlemleri sonucunda oluşmuştur. Bu iki bitki arasındaki fark bahçe nanesi ve dağ nanesi arasındaki farktan daha azdır.

Taze reyhan

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

Kırmızı reyhan



Zengin kızıl- mor koyu renkli, fırfır kenarlı yaprakları olan reyhan türüdür.

Taze reyhan Nerelerde kullanılır

Reyhan taze olarak en çok salatalara ilave edilir. Bunun haricinde sarma, dolma gibi geleneksel yemeklere katıldığında da yemeğe hoş bir aroma ve lezzet verir. Kurutulmuş reyhan, et yemeklerinde ve cacıklarda kullanılabilir.

Mor reyhan bitkisi nasıl yetiştirilir?

Reyhan bitkisinin köklerini makasla keserek, suya bırakılmalıdır. Bu durum sonucunda kökler 7 gün sonra gelişecektir. Ev ortamında da yetiştirilen reyhan bitkisi, saksı da oldukça kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Mor Reyhan Çayının Faydaları Nelerdir? Mor Reyhan Çayı Nasıl Yapılır?

Alternatif tıpta çokça tercih edilen ve birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılan mor reyhan çayının başlıca faydaları:

Antibakteriyel özelliği ön planda olan mor reyhan çayı, solunum yolu enfeksiyonlarını önleyici görev görür.

Metabolizmayı güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Öksürüğü keser.

Mor Reyhan Çayı Nasıl Yapılır?

Öncelikle bitkileri güzelce bir sudan geçirelim. Ardından 1 demet mor reyhan yaprağını 8 bardak kadar su ile kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde karanfil, tarçın ve şekeri 2 bardak su ile 15 dakika kadar kaynattıktan sonra oluşan karışımı önceden kaynattığımız mor reyhanlara ekliyoruz. Dilerseniz karışıma limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Mor reyhan çağı soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

Mor Reyhan Çayı Neye İyi Gelir?

Tam bir şifa kaynağı olan mor reyhan, kronik rahatsızlıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Cilt sağlığı üzerinde pozitif etkilere sahip olan mor reyhan çayı bu sebeple yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etki gösterir. Ayrıca vücuttaki stresi azalttığı için diyabet, kanser ve kalp hastalıklarının önlenmesinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır. İltihaba karşı da oldukça etkili olan mor reyhan çayı vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri tamamlayacaktır.

Reyhan Çiçeği

Reyhan çiçeği ne işe yarar?



Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır. Kötü kolesterolü düşürerek kalp dostu bir tavır sergiler. Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur. Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Reyhan Nasıl Çoğaltılır?

Reyhan çiçeği çoğaltılması kolay bir bitkidir. Özellikle tohumlarından ekilmek suretiyle çoğaltıldığı gibi dallarından çelik yöntemiyle koparılarak suda bekletildikten sonra çoğaltılabilen bir çiçek türüdür.

Reyhan ekimi ne zaman yapılır?

Tohum Ekimi Hakkında Teknik Bilgiler -Mor Fesleğen Reyhan Tohumu Ekim Zamanı: Dış mekanda Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları uygun şartlar sağlandığında ise iç mekanda kış aylarında da ekilebilir. -Çimlenme Süresi: 10-15 Gün -Mor Fesleğen Reyhan Tohumu Ekim Derinliği: Maksimum 1 cm olacak şekilde dikim yapınız.