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Dünya Reuters’ten Körfez iddiası! İran, Irak’ta saldırı hücreleri kurdu
Dünya

Reuters’ten Körfez iddiası! İran, Irak’ta saldırı hücreleri kurdu

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Reuters’ten Körfez iddiası! İran, Irak’ta saldırı hücreleri kurdu

Reuters'ın haberine göre İran Devrim Muhafızları, Körfez'deki ABD üslerini hedef almak amacıyla Irak'ta kendisine bağlı gizli hücreler oluşturdu. Söz konusu hücrelerin Nisan ve Mayıs aylarında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik en az 7 saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

İngiliz Reuters haber ajansının 8 Iraklı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran İslam Devrim Muhafızlarının ABD askerlerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar gerçekleştirmek için Irak’ta gizli yeni hücreler kurduğu ifade edildi. Devrim Muhafızlarının tespit edilmemek için mevcut milisleri kullanmadığı aktarıldı. 3 kaynağa göre her biri yaklaşık 10 seçkin Iraklı Şii savaşçıdan oluşan 3 veya 4 hücre, 20 Nisan ile 17 Mayıs arasında Basra ve Samawa’nın yakınlarındaki çöl bölgelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hedeflere en az 7 insansız hava aracı saldırısı düzenledi. 2 Iraklı askeri yetkili, bir güvenlik yetkilisi ve 5 yerel milis komutanı, söz konusu yeni grupların komuta yapısının dışında faaliyet gösterdiğini ve doğrudan İran Devrim Muhafızları’na bağlı olarak çalıştığını aktardı. Yeni grupların, Kuveyt’e en az 3, Suudi Arabistan’a 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaynaklar, hedeflerin arasında ABD güçlerinin konuşlandığı Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve ülkenin uluslararası havaalanındaki bir askeri terminalin de bulunduğunu belirtti. Kaynaklara göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef alan saldırılar engellendi.

Şii çoğunluğa sahip bir ülke olan Irak’ta çoğu İran’la yakın bağlar sürdüren çok sayıda milis gücü bulunuyor.

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