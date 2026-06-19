Oytun Erbaş Akit TV'de konuştu! Madde kullanımına ilginç benzetme

Akit TV ekranlarında Sabri Şahsuvar’ın sunumuyla yayınlanan Söz Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, madde kullanımı ve bağımlılık üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erbaş, madde kullanımının yalnızca kişinin bedensel işlevlerini değil, düşünme biçimini ve zihinsel odağını da etkilediğini belirtti. Madde kullanılan dönemde beynin doğrudan maddeyle temas halinde olduğunu ifade eden Erbaş, yoksunluk döneminde ise kişinin zihninin maddeye ulaşma düşüncesiyle meşgul olduğunu söyledi.

“BEYNİNİ MADDEYE KİRAYA VERMEK”

Madde kullanımına ilişkin çarpıcı bir benzetme yapan Oytun Erbaş, süreci “beynini maddeye kiraya vermek” olarak tanımladı.

Erbaş, “Siz motor fonksiyonlarınızın çoğunu kaybediyorsunuz. Hem kullanılan dönemde beynin madde ile temas kuruyor, düşünemiyorsun. Yoksunluk döneminde de maddeyi nasıl bulacağınla meşgul ediyorsun” ifadelerini kullandı.

“AŞIRI BAĞLANMAYI SAĞLIKLI BULMUYORUM”

Oytun Erbaş, konuşmasında yalnızca madde bağımlılığına değil, insan ilişkilerindeki aşırı bağlılığa da değindi.

Bir insanın başka bir insana çok fazla bağımlı olmasını sağlıklı bulmadığını söyleyen Erbaş, aşırı bağlanmanın da çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirtti.

“İNSANIN BİLE İNSANA FAZLA BAĞIMLI OLMASINA KARŞIYIM”

Erbaş, bağımlılık kavramının yalnızca madde kullanımıyla sınırlı görülmemesi gerektiğini ifade etti. İnsan ilişkilerinde kontrolsüz ve aşırı bağlılığın da sıkıntılara neden olabileceğini savundu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, “İnsanın bile bir insana çok fazla bağımlı olmasına karşıyım. Aşırı miktarda bağlanma bile sıkıntılara sebep olabiliyor” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

PROGRAMDA DİKKAT ÇEKEN BAĞIMLILIK YORUMU

Oytun Erbaş’ın madde kullanımını “beyni maddeye kiraya vermek” şeklinde tanımlaması, programın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Erbaş’ın açıklamaları, bağımlılığın hem fiziksel hem de zihinsel boyutuna dikkat çekerken, aşırı bağlılık kavramını insan ilişkileri üzerinden de tartışmaya açtı.