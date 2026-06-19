Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

“ALT GEÇİTLERİN AYDINLATMASINDAN YAĞMUR SUYU DRENAJLARINA KADAR TÜM SİSTEMLERİ BU MERKEZDE KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ” Başkan Altay, araç alt geçitlerinin aydınlatmasından yağmur suyu drenajlarına kadar tüm sistemleri bu merkezde kontrol altında tuttuklarını dile getirerek, “Burada en önemli konu anında iletişim kurabilmek ve merkezden müdahale edebilmek. Yoksa bir arıza olduğunda birinin gidip o sistemi tekrar çalıştırması gerekiyor ya da asansörde kalan bir kişinin panik atak geçirmesine neden oluyor. Burada doğrudan mikrofonla bağlantı kurarak her şeyin kontrol altında olduğunu, arızanın tarafımızdan tespit edildiğini ve arkadaşlarımızın müdahale edeceğini ifade edebiliyoruz. Yine özellikle yürüyen merdiven arızalarını da buradan kontrol etme imkanımız oluyor” değerlendirmesini yaptı.