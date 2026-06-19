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Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

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Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bakım ve Onarım Otomasyon merkezi şehirdeki bütün asansör ve alt geçitleri 7/24 kamerayla izliyor.

#1
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaya üst geçitlerindeki yürüyen merdivenler ve asansörler ile araç alt geçit drenaj sistemlerini, aydınlatmaları, duba ve bariyerleri 24 saat canlı takip ederek arızalara anlık müdahale eden Bakım Onarım ve Otomasyon Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Konya’nın akıllı şehircilikte lider konumda bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yapmış olduğumuz otomasyon sistemi ile yaya üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri, asansörleri, araç alt geçitlerimizi 24 saat canlı bir şekilde izliyoruz ve bir arıza durumunda sistemimizden anında müdahale etme imkanı oluyor. Bu belki günlük hayatta fark edilmiyor ama Konya’da her şeyin rayında gitmesinin arkasında büyük bir emek ve büyük bir akıl var. Örnek akıllı şehir uygulamaları ile hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

#2
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek akıllı şehir uygulamaları kapsamında geliştirdiği Bakım Onarım ve Otomasyon Merkezi (BOOM) insan odaklı hizmet anlayışını güçlendiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki kritik altyapı unsurlarının anlık olarak takip edildiği Makine İkmal Bakım Onarım ve Otomasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

BOOM İLE YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVENLER VE ASANSÖRLER ANLIK TAKİPTE Konya’da yaşayan insanların rahat bir şekilde günlük hayatını sürdürmeleri adına birçok teknolojik cihaz kullandıklarını ifade ederek, “Bunların en başında yaya üst geçitlerinde bulunan yürüyen merdivenlerimiz ve asansörlerimiz geliyor. Yapmış olduğumuz otomasyon sistemi ile yaya üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri, asansörleri, araç alt geçitlerimizi 24 saat canlı bir şekilde izliyoruz ve bir arıza durumunda sistemimizden müdahale etme imkanı oluyor. Bu belki günlük hayatta fark edilmiyor ama Konya’da her şeyin rayında gitmesinin arkasında büyük bir emek ve büyük bir akıl var. Örnek akıllı şehir uygulamaları ile hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

“ALT GEÇİTLERİN AYDINLATMASINDAN YAĞMUR SUYU DRENAJLARINA KADAR TÜM SİSTEMLERİ BU MERKEZDE KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ” Başkan Altay, araç alt geçitlerinin aydınlatmasından yağmur suyu drenajlarına kadar tüm sistemleri bu merkezde kontrol altında tuttuklarını dile getirerek, “Burada en önemli konu anında iletişim kurabilmek ve merkezden müdahale edebilmek. Yoksa bir arıza olduğunda birinin gidip o sistemi tekrar çalıştırması gerekiyor ya da asansörde kalan bir kişinin panik atak geçirmesine neden oluyor. Burada doğrudan mikrofonla bağlantı kurarak her şeyin kontrol altında olduğunu, arızanın tarafımızdan tespit edildiğini ve arkadaşlarımızın müdahale edeceğini ifade edebiliyoruz. Yine özellikle yürüyen merdiven arızalarını da buradan kontrol etme imkanımız oluyor” değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR UYGULAMA HAYATA GEÇTİ” Konya’da akıllı şehir uygulamalarını her alanda yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, bu konuda lider bir şehir olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu bize hem maliyet açısından hem de zamandan büyük bir tasarruf oluşturuyor. Şehrimizde belli bir standartta hayatın devam etmesi adına ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnsanlarımızın fark etmediği bir arıza olduğunda öne çıkan durumları biz önceden tespit ederek arıza oluşmadan gidermeye gayret ediyoruz. Bakım Onarım Otomasyon Sistemimiz de Türkiye'ye örnek bir uygulama olarak hayata geçti. Emeğine geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

#6
Foto - Haftanın 7 günü kameradan izleniyor: 'Herkese örnek olacak'

KONYALILARIN GÜVENLİĞİNİ VE KONFORU EMİN ELLERDE Şehrin dijital beyni olarak öne çıkan BOOM uygulaması sayesinde kritik sistemler tek merkezden 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor. BOOM ile takip edilen; 98 asansör, 77 yürüyen merdiven, 53 araç alt geçit drenaj sistemi, 62 jeneratör, 226 duba ve bariyer ile çeşitli alt geçit ve üst geçit aydınlatma sistemleri gibi kritik altyapı unsurları takip ediliyor. Sadece makineleri değil, insanı merkeze alan uygulamalarıyla örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, arızlara anlık müdahale ettiği BOOM sistemi sayesinde Konyalıların güvenliğini ve konforunu en üst seviyeye çıkarmış oluyor./ kaynak: haber7

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