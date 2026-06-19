İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Balık 10 gün daha burada devam eder. 10 gün sonra yumurtayı bıraktıktan sonra geri dönüşe başlar. Burada bir dinleme süresinde bekler. Ondan sonra Van Gölü'ne geri dönmeye başlar. Mükemmel bir şölendir. Dünyanın hiçbir yerinden bulunmayan bir güzelliktir. Bu güzellik Van Gölü'ne dökülen bütün çaylarda haliyle devam ediyor.