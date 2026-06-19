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İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

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IHA Giriş Tarihi:

İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden inci kefali (Van balığı) göç yolculuğunda muhteşem görsel sunuyor.

#1
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Dünya da sadece Van Gölü'nde yaşayan yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen inci kefali balıkları göç yolculuğunda adeta bir görsel şölen sunuyorlar. İnci kefali balığının oluşturduğu görsel şöleni yurtiçi ve yurt dışından her yıl binlerce kişi izlemeye geliyor.

#2
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Aynı zamanda inci kefali balığı göç yolculuğunda birçok engellerle karşılaşıyor. Bu zorlu yolculuk, balıklar için aynı zamanda bir hayatta kalma savaşıdır. Nehir kenarlarında bekleyen martılar ve diğer yırtıcı hayvanlar için de adeta bir şölen alanına dönüşür.

#3
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

#4
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

30 yıla yakındır Van Gölü havzasında fotoğraf çektiğini ifade eden doğa Fotoğrafçısı Ferzender Coşar, "Bugün de Deliçaya geldim. İnci kefali göçünü izlemeye müthiş bir şölen vardır. Su debisi güzeldir. Balığa göre su vardır, Bu sene bereketli yağışlar oldu.

#5
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Balık 10 gün daha burada devam eder. 10 gün sonra yumurtayı bıraktıktan sonra geri dönüşe başlar. Burada bir dinleme süresinde bekler. Ondan sonra Van Gölü'ne geri dönmeye başlar. Mükemmel bir şölendir. Dünyanın hiçbir yerinden bulunmayan bir güzelliktir. Bu güzellik Van Gölü'ne dökülen bütün çaylarda haliyle devam ediyor.

#6
Foto - İnci kefali göç yolunda sona yaklaştı

Her taraftan izlemeye gelen, belgesel yapmaya gelen, yurt içinden ve yurt dışından birçok turist gelip burayı izliyor. Bu güzellikleri kayıt altına alıp sosyal medya da paylaşıyor. Lütfen avlanma yasağına uyalım. Toplum artık balık yasağını öğrendi, Avlanmıyor. Az da olsa kaçacak avlanma olsa da güvenlik kuvvetleri gerekenleri yapıyor" dedi.

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