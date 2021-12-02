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Dünya Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 18:59:00 -
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

Küresel finans çeteleri Türkiye'ye kur operasyonu düzenleyerek faizi istedikleri seviyeye getirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek için harekete geçti.

Bu durumu aklınca fırsata çevirmek isteyen İngilizlerin medya tetikçisi Reuters, Türkiye'ye karşı operasyonel bir analiz yayımladı.

Londra merkezli sözde haber ajansının Dasha Afanasieva imzalı haberinde; Merkez Bankası Türk Lirası'nı desteklemek yaptığı dolar satışı konu alındı.

Türkiye'ye karşı kalleş algı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı kalleş bir algı operasyonuna yeltenen Reuters, masa başında hazırlanan sözde analizde Merkez Bankası'nın bu hamlesini "Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor" iddiasıyla tanımladı.

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