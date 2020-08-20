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Gündem Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar
Gündem

Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar

Bugün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğini söylemesinin ardından Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin enerji kaynağı bulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:01:00 -
Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'ın izniyle Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz." demişti.

Bu müjdeyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu şimdi açıklamayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'de ve dünyada merak konusu olurken Bloomberg ve Londra merkezli Reuters haber ajansı Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu iddia etti.

Reuters: İki enerji kaynağı bulundu

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkilinin, biri yüksek rezervli olmak üzere Karadeniz'de iki noktada enerji kaynağı bulunduğunu açıkladı.

Bloomberg kaynağı açıklamadı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ise isimleri açıklanmayan iki yetkilinin bilgi verdiğini bildirip, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın da yüksek ihtimalle doğalgaz olduğunu açıkladı.

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