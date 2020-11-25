Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu.
Reuters'in haberine göre, bir denizcilik güvenlik şirketi, Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi limanının yakınında bir mayına çarptığını duyurdu.
İngiliz Deniz Güvenlik Şirketi Ambrey, Yunan TMS Tankers şirketi tarafından işletilen tanker MT Agrari'nin mayının patlaması sonucu ağır hasar gördüğünü söyledi.
Olaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.