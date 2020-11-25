  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:33:00 - 2020-11-25 18:20:08
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Reuters'in haberine göre, bir denizcilik güvenlik şirketi, Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi limanının yakınında bir mayına çarptığını duyurdu.

İngiliz Deniz Güvenlik Şirketi Ambrey, Yunan TMS Tankers şirketi tarafından işletilen tanker MT Agrari'nin mayının patlaması sonucu ağır hasar gördüğünü söyledi.

Olaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğan Miraç

Alma mazlumun ahını, çıkar ahete aheste...
  • Yanıtla
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...
Korona Virüs

Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...

Filyasyon ekipleri içerisinde görev alan Dr. Fatma Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıkan vakaları aradıkları zaman kendilerine gelen ilgin..
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay