Reuters duyurdu! İsrail güçleri Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdi
Reuters, İsrail radyosuna dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Refah Sınır Kapısı’nın Filistin’e ait tarafı katil İsrail güçleri tarafından ele geçirildi. Yayınlanan videoda İsrail tanklarının içeri girdiği görülüyor.
Bu durumda Filistin tarafına artık yardım gönderilemeyecek.
1948'den beri insanların vatanlarından itile itile sıkıştırıldığı Gazze'nin güneydeki en son noktasına 1 milyondan fazla sivil yığılmış durumda, gidecek başka yerleri kalmadı.
Refah Sınır Kapısı da işgal edildi. Bütün gece kapı bombalandı, insanlar katledildi.
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