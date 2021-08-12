Reuters duyurdu: Ege Denizi'nde İngiltere bandralı tekne battı!
İngiltere bandralı bir tekne Ege Denizi'nde battı. Milos Adası yakınlarında batan tekneyi kurtarma çalışmaları devan ediyor.
İngiltere bandralı bir tekne Ege Denizi'nde, Yunanistan açıklarında battı. Teknenin yolcuları için kurtarma operasyonu sürüyor.
Yunanistan açıklarında İngiliz bandıralı bir yolcu teknesi battı.
Yunan sahil güvenliği, Milos Adası yakınlarında batan tekne için kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı.
Batan teknede 17 yolcunun bulunduğu bildirildi.
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