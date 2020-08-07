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Dünya

Resulayn'da EYP'li saldırı: Çok sayıda yaralı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 07:40:00 - 2020-08-07 07:56:44
Resulayn'da EYP'li saldırı: Çok sayıda yaralı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi. İHA'nın haberine göre; yaralılar arasında çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

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