Restoranlar kapanacak mı? Son dakika koronavirüs tedbirleri kısıtlama kararları

Koronavirüs hasta sayıları 3 bini de geçti. Vefat sayıları gün geçtikça artıyor. Her gün tedbir uygulamaları gelirken yeni yasak ve kısıtlamaların olup olmayacağı vatandaşların akıllarında soru işareti bırakıyor. Sıklıkla Berberler, kuaförler, cafeler, lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı? sorusu merak edlirken son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Restoranlar kapanacak mı?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir adım atılmış kalabalıkların sıkça görüldüğü kafeler, AVM, restorant gibi yerlerde saat kısıtlaması getirilmiş ve 22.00 olarak belirlenmişti.

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."