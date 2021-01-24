Restoranlar açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme yalnızca paket servisle hizmet veriyor. Vatandaşlar dükkanlarını ne zaman açabileceklerini araştırıyor. Peki, lokantalar ne zaman açılır?

Restoranlar kafeler açılıyor mu? Lokantalar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şubat ayı sonunda rakamlara bakılarak işletmelerin açılmasıyla ilgili bir kararın verilebileceğini belirtti. Kayıpmaz, “Biliyoruz ki özellikle lokanta, kafe, pastane sahibi esnafımız, zor durumda. Çünkü, milyonlarca kişi buralardan ekmek yiyor ama bu yeme içme sektöründe maskeler inmek durumunda olduğu için riskli bir alan. Ondan dolayı, yeme içme sektöründe normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebilir, kapıda HES kodu zorunlu hale gelebilir” dedi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Kişisel kanaatim, bu tür yerlerin açılması için bir süre daha beklememiz yönünde. Son kararı verecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir. Şubat ayını en azından bekleyerek geçirmek de fayda var. Çünkü, bir yandan mutasyon tehlikesi kapımızda, bir yandan kış aylarındayız, kapalı ortamlarda vakit geçiriliyor ve buralar kötü havalandırılabiliyor. Bundan dolayı en azından şubat ayını geçirip, şubat sonrası vakalarını görmemiz lazım. Ondan sonra da açılacaksa bile Salgında Çalışma Yönetimi Rehberi uyarınca, belki HES kodları devreye alınarak açılması daha güvenli olur” diye konuştu.