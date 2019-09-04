0553 313 94 23

Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"

Mersin’de bir restoranın oyun parkındaki helikopterde oynarkenelektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak işletme sahibi Hasan A.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"

Mersin’de bir restoranın oyun parkındaki helikopterde oynarkenelektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak işletme sahibi Hasan A., ihmalleri olduğunu doğrularken, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.


Olayın yaşandığı merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’nde bulunan restoranın işletmecilerinden Hasan A., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık bir işletme olduklarını, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı da büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Olayda ihmalleri olduğunu kabul eden Hasan A., "Evet ihmalimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Olay yargıya intikal etmiş durumda. Yargının kararını bekliyoruz. Olay yeri tutanakları ve yapılan tespitler mevcut. Ölen çocuk bizim de çocuğumuz. Bilerek isteyerek yapılan bir şey değil. Aileyi de tanıyoruz, sürekli gelen müşterimiz. En az onlar kadar üzgünüz" dedi.



"Sosyal medyada linç ediliyoruz"


Kendilerini üzen bir başka konunu da olayla ilgili sosyal medyada yapılan yorumve paylaşımlar olduğunu ifade eden Hasan A., "Olayın aslını astarını bilmeden çeşitli paylaşımlar ve yorumlarla adeta linç ediliyoruz. Kim ister ki böyle bir olayın olmasını. İşletmenin devam ediyor olmasını eleştiriyorlar. Burada onlarca kişi ekmek yiyor. Faaliyetimize devam etmek zorundayız. Ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Olay


Mersin Serbest Bölgesi’nde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü olması dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos’ta merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’ndeki bir restorana yemeğe gitti. Aileler yemek yedikten sonra sohbet ederken, çocukları ise restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu’nun uyarısı ile oyun parkındaki helikopter üzerinde oynayan 5 yaşındaki Duru’nun hareketsiz kaldığını gören aile hemen yanına koştu. Çocuklarını kucaklarına aldıklarında hiçbir tepki vermediğini gören aile, sağlık ekiplerini aradı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duru Tan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybettiği ileri sürülen minik kızın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile, ihmali olduğu iddiasıyla işletme sahiplerinden şikayetçi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı mahallenize geldiğinde kapı ve pencereleri açmayın”
    1. Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı..
    2. Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı
    3. Ağrı’da evde bakım hizmeti başladı
    4. Gencer: "Atatürk sağlığından çok..
    5. Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif..
    6. Vali Akın başkanlığında halk günü..
    7. GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada..
    8. İskoçya mahkemesi: "Johnson’un..
    9. Aç kalan çakallar sürülere saldırıyor
    10. Antik kentten götürülen eserler duvar..
    11. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    12. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    13. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    16. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    17. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    18. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    19. Milli karateciler sezonun ikinci..
    20. Biga’daki okullar yeni döneme..
    21. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    24. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    25. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    26. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    27. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    28. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    29. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    30. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!