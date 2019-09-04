Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"

Mersin’de bir restoranın oyun parkındaki helikopterde oynarkenelektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak işletme sahibi Hasan A., ihmalleri olduğunu doğrularken, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Olayın yaşandığı merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’nde bulunan restoranın işletmecilerinden Hasan A., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık bir işletme olduklarını, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı da büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Olayda ihmalleri olduğunu kabul eden Hasan A., "Evet ihmalimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Olay yargıya intikal etmiş durumda. Yargının kararını bekliyoruz. Olay yeri tutanakları ve yapılan tespitler mevcut. Ölen çocuk bizim de çocuğumuz. Bilerek isteyerek yapılan bir şey değil. Aileyi de tanıyoruz, sürekli gelen müşterimiz. En az onlar kadar üzgünüz" dedi.

"Sosyal medyada linç ediliyoruz"

Kendilerini üzen bir başka konunu da olayla ilgili sosyal medyada yapılan yorumve paylaşımlar olduğunu ifade eden Hasan A., "Olayın aslını astarını bilmeden çeşitli paylaşımlar ve yorumlarla adeta linç ediliyoruz. Kim ister ki böyle bir olayın olmasını. İşletmenin devam ediyor olmasını eleştiriyorlar. Burada onlarca kişi ekmek yiyor. Faaliyetimize devam etmek zorundayız. Ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay

Mersin Serbest Bölgesi’nde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü olması dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos’ta merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’ndeki bir restorana yemeğe gitti. Aileler yemek yedikten sonra sohbet ederken, çocukları ise restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu’nun uyarısı ile oyun parkındaki helikopter üzerinde oynayan 5 yaşındaki Duru’nun hareketsiz kaldığını gören aile hemen yanına koştu. Çocuklarını kucaklarına aldıklarında hiçbir tepki vermediğini gören aile, sağlık ekiplerini aradı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duru Tan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybettiği ileri sürülen minik kızın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile, ihmali olduğu iddiasıyla işletme sahiplerinden şikayetçi oldu.