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Ekonomi Restoran ve kafelere destek ödemesi ne zaman? Restoran ve kafelere destek ödemesi ne kadar?
Ekonomi

Restoran ve kafelere destek ödemesi ne zaman? Restoran ve kafelere destek ödemesi ne kadar?

Korona salgını nedeniyle faaliyetlerine paket servis olarak devam eden kafe ve restoranlara destek ödemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki restoran ve kafelere destek ödemesi ne zaman? Restoran ve kafelere destek ödemesi ne kadar? restoran ve kafelere destek ödemelerine ne zaman başlanılacak? Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:51:00 - 2021-01-27 12:54:11
Restoran ve kafelere destek ödemesi ne zaman? Restoran ve kafelere destek ödemesi ne kadar?

Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi ile cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu nasıl yapılacak?

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu e devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

e-Devlet kira ve gelir desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığınca  koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başlıyor. Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

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