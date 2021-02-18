Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kafe ve restoranların açılma şartı nedir?

Geçtiğimiz gün kademeli normalleşme müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda kafe ve restoranların 8 şartı uyguladıkları takdirde açılacağını söyledi. Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranların açılma şartı nedir?

Restoran ve kafelerin uyması gereken kurallar

– Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

– Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

– Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

– Her masada hijyen ürünleri olacak.

– Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

– Müşterilere HES kodu sorulacak.

– Müşterilerin ateşi ölçülecek.

– Belirli sayıda müşteri alımı yapılacak.

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran ve kafelerin açılma tarihine dair Mart ayını işaret etti. Erdoğan ‘’İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır’’ ifadelerini kullandı.