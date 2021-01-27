Restoran ve kafe sahiplerine ödeme desteği şartları nelerdir?

Esnafın daima yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Restoran ve kafe sahiplerine ödeme desteği

Sözlerine kafe ve restoran sahiplerini sevindirecek haberle devam eden Erdoğan şunları söyledi:

“Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”