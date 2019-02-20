Restoran sahibinin el bileğini kıran 3 şüpheli tutuklandı Samsun'un İlkadım ilçesinde dün gece saatlerinde bir restoran sahibin darp ederek el bileğini kıran 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da restoran sahibi N.T.'yi (69) darbederek sol el bileğini kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, dün gece saatlerinde, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran sahibi N.T., henüz bilinmeyen nedenle kendisine saldıran H.Ş. (20), U.G. (21) ve B.İ. (19) tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle sol el bileği kırılan N.T., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise Gazi Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Sorguları tamamalanan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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