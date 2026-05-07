Restoran önünde kanlı infaz: Avusturya’da aile katliamı
Avusturya’nın Linz kentinde bir restoran önünde düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti.
Polis sözcüsüne göre, olayda kullanılan silah ele geçirildi.
Viyana merkezli Kronen Zeitung gazetesi, ilk belirlemelere göre 'bir adamın iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiğinin anlaşıldığını' yazdı.
Gazetenin olayla ilgili yeni bilgilere göre aktardığı habere göre 90 yaşındaki Avusturya vatandaşı bir kişi, aynı yaşlardaki eşi ve 60’lı yaşlarındaki kızını restoranın önünde vurdu.
Saldırı alanına polis kordonu çekilirken, olay yerindeki bir görgü tanığı, “Üst üste çok sayıda ateş sesi duyduk" ifadelerini kullandı.