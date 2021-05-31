Restoran, kafe ve lokantalar açıldı mı? Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren müşteri alacak mı?
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı. Türkiye'nin gözünün çevrildiği kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Erdoğan milyonların beklediği 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme kararlarını duyurdu. Paket servise devam edecek olan restoran, kafe ve lokantaların açılıp açılmadığı merak kazandı. Peki, Restoran, kafe ve lokantalar açıldı mı? Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren müşteri alacak mı?
Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü toplandı. Cmhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 19.50 gibi halka seslendi. Erdoğan merak edilen kafe ve restoran gibi işletmelerin açılıp açılmayacağına ilişkin kararı açıkladı.
Restoran, kafe ve lokantalar açıldı mı?
1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan pandemi kararları şöyle:
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.