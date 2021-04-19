23 Nisan Cuma günü bilindiği gibi resmi tatil. Resmi tatilde bankacılık işlemleri yapacak olanlar ise EFT havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde para gönderiliyor mu?

Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 23 Nisan EFT yapılıyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda hafta sonu ve resmi tatillerde eft işlemi yapılmıyordu. Yapılan işlem ise bir sonraki işlem günü için onaylanabiliyordu. Havale yani aynı banka üzerinden işlemler ise hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları yapılabiliyordu. Aralık 2020’de Fast uygulaması başladı. Böylece havale eft işlemleri 7/24 1000 lira limitle yapılmaya başladı.

FAST nedir?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) 8 Ocak 2021 itibariyle kullanılmaya başladı. Vatandaşlar FAST sistemi sayesinde 7/24 işlem yapabiliyor.