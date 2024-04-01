Resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilde kılpayı

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 37.74 oy alarak Türkiye'de 1'nci parti oldu. AK Parti'nin 24 şehirle 2'nci parti olduğu seçimde, DEM 10 il, MHP 8 il, YRP 2 il, İYİ Parti ve BBP 1'er şehir kazandı. Bir takım şehirlerde de seçim yarışı kıl payı denebilecek farklarla sonuçlandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlıkları yarışında 47 milyonu aşkın oy kullanılırken CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy aldı.

CHP 35 İL, 337 İLÇE, 48 BELDE DE KAZANDI

CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 şehir , 337 ilçe belediyesi ve 48 belde belediyesi üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. 6 kentte ise CHP, yarışı kıl payı farkla kazandı.

6 İLDE KIL PAYI FARKLA DEĞİŞTİ

Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 6 ilde kıl payı farkla belediye başkanlıkları el değiştirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Artvin: CHP'nin adayı Bilgehan Erdem, 274 oy farkla Ak Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe'yi geride bıraktı.

Ardahan: CHP'nin adayı Faruk Demir 174 oy farkla Ak Partili rakibi Yunus Baydar'ı geçti.

Kırklareli: MHP'nin adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu 403 oy farkla yendi.

Bitlis: AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş'ı 198 oy ile geride bıraktı

Bayburt: AK Parti'nin adayı Mete Memiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'ye karşı 226 oy farkla kazandı.

Kütahya: CHP'nin adayı Eyüp Kahveci, MHP'nin adayı Alim Işık'ı 726 oy ile geride bıraktı.