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Resmi ilan yayınlayan gazetelerin internet siteleri Basın Ahlak Esasları kapsamına eklendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:58:30 -
Resmi ilan yayınlayan gazetelerin internet siteleri Basın Ahlak Esasları kapsamına eklendi

ANKARA (AA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı" resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Basın Ahlak Esasları Hakkındaki Genel Kurul Kararı'na, "Basın İlan Kurumunca ek göstergeden yararlandırılan resmi ilan yayınlayan gazetelere ait internet haber siteleri" ile ilgili yaptırımlar eklendi.

Buna göre, Basın İlan Kurumunca ek göstergeden yararlandırılan "resmi ilan yayınlayan gazetelere ait internet haber siteleri", 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a göre, içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde ilgili içeriği yayından kaldıracak.

İçeriğin yayından kaldırılmadığının tespiti halinde, bu Genel Kurul Kararı hükümleri çerçevesinde Basın İlan Kurulu Yönetim Kurulunca işlem yapılacak.

Basın İlan Kurumunca ek göstergeden yararlandırılan "resmi ilan yayınlayan gazetelere ait internet haber siteleri"ndeki yayınlarla ilgili de Basın Ahlak Esasları'na aykırı olduğu yolunda başvuru yapılabilecek. Bu kapsamdaki gazeteler ayrıca kendilerine ait internet haber sitelerindeki içeriklerinden bu Genel Kurul Kararı çerçevesinde sorumlu olacak.

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