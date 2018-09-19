0553 313 94 23

Resmi Gazete’den duyuruldu! Konut alan yabancılar… Limit indirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı yabancıların vatandaşlığa geçişiyle ilgili düzenlemeleri değiştirdi. Buna göre sabit sermaye tutarı 2 milyon 500 bin dolara indirildi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:14
Resmi Gazete’den duyuruldu! Konut alan yabancılar… Limit indirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 106 sayılı kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in yabancıların "istisnai olarak Türk vatandaşlığını" kazanmalarını düzenleyen 20'nci maddesinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

İŞTE O YÖNETMELİK:

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu:

"(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:14
  1. yabancılara konut satışı
  2. resmi gazete

YORUM YAZ

  • NurgülNurgül1 sa önce
    Filistin İsrail olayına döndürmeyin memleketi yavaştan yavaş tan memleket satılıyor kendi halkını düşünmeyip yabancıları kayıran bir zihniyete hayır şimdiye kadar size vermiş olduğum destekten dolayı pişmanım yazıklar olsun bugün dünya yarın ahiret şahsım adına hakkımı helal etmiyorum hesap günü iki elim yakanızda...
  • gülgül1 sa önce
    ben de razı değilim sıkı bir ak partili olarak. bu kadar ucuz olmamalı vatandaşlığımız. ayrıca bu meblağ mültecilerin daha kolay olarak ülkemize kök salmasına hizmet eder.
  • fahrifahri1 sa önce
    Bu yapılanlar hoş değil ben razı değilim kendi payıma! Paran varsa gel vatandaş ol, bu kadar basit olmamalı, hakkım haram olsun....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eminevim daha erken teslim edecek anahtarlarını
  1. Eminevim daha erken teslim edecek..
  2. Aracını satacaktı… Dolandırıldı
  3. Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV..
  4. Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
  5. Alışverişte yabancı morali
  6. Türk vatandaşlığına geçişin mali..
  7. Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin kazanma..
  8. Şimdi kazanma vakti
  9. Komşuda ortalık karıştı!
  10. Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık
  11. Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin..
  12. Rodrigues kendi maaşını ödedi
  13. Gayrimenkulde Rusya açılımı
  14. Kayıp Sedanur olayında komşusundan şok..
  15. Birleşmiş Milletler Arakan’da..
  16. Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG..
  17. Altın fiyatları ne kadar?
  18. 'Ajan' Deniz Yücel’den skandal..
  19. Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3..
  20. Fernando Muslera'ya göre 3 gollü..
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
Bir papaz vakası da Hacettepe’de
Bir papaz vakası da Hacettepe’de
Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

Günün Karikatürü

19 Eylül 2018
Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
Türkiye üretti! Dünyada bir ilk