Resmi Gazete'de yayınlandı! Büyükelçiliklerde atama kararı
Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Ukrayna, Rusya, Polonya, Fas ve Burundi büyükelçileri görevden alındı. Karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi büyükelçileri görevden alındı.
Büyükelçiliklere atamalar
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,
- Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,
- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,
- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,
- Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO