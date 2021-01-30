  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 1'e düşürüldü
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 1'e düşürüldü

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 09:55:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 1'e düşürüldü

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı
Gündem

Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı...
İran'da siren sesleri!
Dünya

İran'da siren sesleri!

İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırısı tehlikesi nedeniyle siren sesleri yükseldi.

Türkiye geleceğin silahı olan lityum üretiyor
Gündem

Türkiye geleceğin silahı olan lityum üretiyor

Gelecekte büyük bir önem kazanacak olan lityum ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Elif Nuroğlu, "Elektrikli otomobil ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay