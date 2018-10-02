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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yaz saati...

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün  yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar,  Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ekim 2018 Salı 06:16
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yaz saati...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha  fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının  (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı  belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve  2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı  kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört  Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 06:16
  1. yaz saati
  2. yaz saati uygulaması

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