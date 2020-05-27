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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi yükseltildi...

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:44:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi yükseltildi...

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

Böylece, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

 

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