Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK ve Milli Eğitim'de üst düzey atamalar

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda kapsamlı bir kadro değişikliğine gidildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince yapılan atamalarla, stratejik kurumlarda yeni isimler göreve başladı.

SGK YÖNETİMİNDE YENİ İSİMLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atanırken, kurumun Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı getirildi. Aynı kararla birlikte; Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevlerinden alındı. Kurumun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Rıfat Koray Köprülüoğlu'nun ataması yapıldı.

MİLLİ EĞİTİMDE İL MÜDÜRLERİ ROTASYONU

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde değişim yaşandı. Çankırı İl Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık getirildi. Karar kapsamında; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne'ye Ahmet Alireisoğlu, Adana'ya Mehmet Nurettin Aras, Van'a Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir'e Selehattin Kal atandı. Ayrıca bakanlık müfettişliğine Hacı Atakan Doğan getirildi.