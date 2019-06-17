Resmi Gazete'de yayımlandı! Ödemeyecekler Ticaret ile uğraşanları yakından ilgilendiren haber geldi. İhracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 iincü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklendi: "4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları," Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.