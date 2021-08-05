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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'IBAN sistemi' kararı!

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası IBAN sisteminde yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabileek. İşte son dakika IBAN düzenlemesi haberinin detayları...

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:25:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'IBAN sistemi' kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen "bankalar", "ödeme hizmeti sağlayıcıları" şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.

Böylece tebliğin amacı; "uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek" olarak tanımlandı.

Ödeme hizmeti sağlayıcısı kodu baz alınacak

Amaç cümlesindeki değişiklik doğrultusunda tebliğe ödeme hizmeti sağlayıcısının karşılığı da eklenirken, IBAN yapısının oluşturulmasında TCMB tarafından belirlenecek ödeme hizmeti sağlayıcısı kodu da baz alınacak.

Bu kapsamda bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecek.

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece zorunlu olmayacak.

 

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