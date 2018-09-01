0553 313 94 23

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB'den dikkat çeken 'ödül' düzenlemesi

MEB'in Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte devamsızlık yapmayan öğrenciler için bir ödül mekanizması devreye girecek.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB'den dikkat çeken 'ödül' düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yasal dayanak kapsamına alındı. Y

önetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı. Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek. 

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
  1. öğrenci
  2. MEB
  3. Milli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    1. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi..
    2. Gri kategorideki teröristin annesine..
    3. KYK burs kredi hangi durumlarda..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu: Firari FETÖ'cülerin..
    5. Ağustos ayında perakende fiyatları..
    6. Saldırı hazırlığında olan 7 terörist..
    7. Türkiye'den ABD'ye çok sert yardım..
    8. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
    9. Türkiye'den Filistin'e insani yardımı..
    10. ABD elçiliği sapkınlara dolar yağdırmış
    11. İran'ın Pakistan sınırında çatışma: 4..
    12. Tokat devlet ve özel yurtları adres ve..
    13. Zam fırsatçılarına 81 ilde eş zamanlı..
    14. Beyaz çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı!
    15. Artık bunu yapanlar yandı!'81 ilde..
    16. Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu
    17. İran'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
    18. Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi..
    19. 449 düzensiz göçmen yakalandı!
    20. Balıkesir'de genç çiftin korkunç sonu!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...