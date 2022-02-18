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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sistemi genişledi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sistemi genişledi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketler yurtdışından transfer ettikleri dövizi TL hesabına çevirerek kur korumalı vadeli mevduat sistemine dahil olabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 01:49:00 - 2022-02-18 02:26:03
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sistemi genişledi

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Gurbetçi Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdikleri dövizi TL hesabına çevirerek ilave getiri sağlayan kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak.

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