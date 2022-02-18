Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sistemi genişledi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketler yurtdışından transfer ettikleri dövizi TL hesabına çevirerek kur korumalı vadeli mevduat sistemine dahil olabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Gurbetçi Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdikleri dövizi TL hesabına çevirerek ilave getiri sağlayan kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak.