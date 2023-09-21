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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

Yeniakit Publisher
2023-09-21 08:13:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne” ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olarak belirlendi.

Dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

Söz konusu tebliğe göre kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.

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