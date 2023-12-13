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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-13 03:13:00 - 2023-12-13 03:15:07
Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

Amaç fahiş fiyatı engellemek!

İkinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Eylül ayında yeni bir düzenleme yapılmış; bu kapsamda sıfır araçlar, satın alındıktan sonraki 6 ay içinde ve 6000 km öncesi satılmaması kararı getirilmişti.

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