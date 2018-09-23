Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan'a Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 23-29 Eylül'de ABD ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.