Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan'a Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri, önümüzdeki günlerde ABD ve Almanya'ya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.23 Eylül 2018 Pazar 10:26
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Erdoğan, 23-29 Eylül'de ABD ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
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